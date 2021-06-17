طرح أول متصفح متكامل للألعاب عبر الموبايل

أزاحت شركة Opera Software الستار عن متصفح جديد مناسب لعشاق الألعاب عبر الموبايل أطلقت عليه اسم Opera GX Mobile.

وقالت الشركة إنّ هذا المتصفح هو أول متصفح متكامل للألعاب عبر الهاتف المحمول.

وزودت الشركة المتصفح بميزة Opera Flow التي تفسح المجال للمستخدمين على تبادل البيانات الكبيرة الحجم بين أجهزتهم، والتي تتضمن الملفات، الملاحظات، بالإضافة لملفات الألعاب والصور.

ويتميز المتصفح الجديد بتوفيره تنوع ألوان ممتاز في عرض الصور والفيديوهات، وهذا ما يعطي ألعاب الفيديو واقعية أكثر، بالإضافة لتوفيره ردود الفعل اللمسية أو الاهتزازات التي تجعل الأجهزة تتفاعل مع اللعبة.

ويحتوي المتصفح على ميزة مانع الإعلانات أو مانع نوافذ ملفات تعريف الارتباط، مما يريح المستخدم من الإعلانات.

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