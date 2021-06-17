بعد 150 عاماً من الغياب.. النسر المصري يظهر في بريطانيا

أكدّت وسائل إعلام بريطانية رصد نسر مصري مفترس نادر في جزيرة سيلي البريطانية في ظهور هو الأول منذ 150 عاماً.

وأشارت الصحف إلى أنّ النسر المفترس شوهد وهو يقف على شجرة صنوبر في تريسكو الواقعة في منطقة كورنال بجزيرة سيلي البريطانية.

وقال ويل واجستاف قائد مجموعة استكشاف الطيور في الجزيرة: “كنت محظوظاً لتمكني من رؤية هذا الطائر النادر الذي لا يراه الكثير من البشر”.

ويعود آخر ظهور للنسر المصري النادر في بريطانيا للعام 1868، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن أي شخص من رصده.

يذكر أنّ المشاهدة ستخضع للتدقيق من قبل لجنة الطيور النادرة البريطانية، والتي ستقوم برفع تقرير للجنة اتحاد علماء الطيور البريطانيين، والتي ستعمل على توثيق هذا الظهور.

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