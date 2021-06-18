تحديث واتس اب القادم – تحديث هام يستهدف المحادثات المؤرشفة!

هناك تحديث قادم لتطبيق واتس اب على الايفون والأندرويد يستهدف تحديداً المحادثات المؤرشفة Archived Chats بهدف التحسين من وظيفتها داخل التطبيق.

عندما يقوم المستخدم بنقل أي محادثة للأرشيف، تعود المحادثة مرة أخرى لقائمة المحادثات الرئيسية عندما ترد منها أي رسالة جديدة، هذا الأمر سوف يتغير مع تحديث واتس اب القادم.

التحديث الجديد يغير من طريقة تعاطي واتس اب مع المحادثات المؤرشفة، حيث ستبقى المحادثات المؤرشفة في مكانها حتى عند ورود رسائل جديدة فيها ولن تنتقل مرة أخرى للقائمة الرئيسية كما هو معتاد.

إذا كنت من مستخدمي تطبيق تيليجرام، فهذه الميزة متوفرة بالفعل فيه ضمن مجموعة مزايا وخيارات ينفرد بها تيليجرام عن منافسه واتس اب.

يمكن للمستخدم تفعيل الميزة الجديدة لاحقاً عند إصدار التحديث بشكل رسمي عبر الذهاب إلى الإعدادات Settings > المحادثات Chats > ثم تفعيل خيار إبقاء المحادثات مؤرشفة Keep Chats Archived.

هناك أيضاً بعض التعديلات التي رأيناها مثل وجود خيار للوصول إلى المحادثات المؤرشفة مثبت أعلى المحادثات وبجانبه عدد الرسائل الغير مقرؤة فيها.

أيضاً سيتم كتم كافة الإشعارات الخاصة بالرسائل الواردة لأي محادثة مؤرشفة منعاً للإزعاج. يمكنك أيضاً نقل أي محادثة من داخل المحادثات المؤرشفة إلى قائمة المحادثات الرئيسية.

هذه الميزة مهمة للغاية وسوف تساعدك أكثر على تنظيم صندوق الرسائل في تطبيق واتس اب والتركيز على المحادثات المهمة وتجاهل المحادثات غير المرغوب فيها.