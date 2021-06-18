برنامج MobileTrans يسمح لك بنقل بيانات الواتساب، التطبيقات الاجتماعية واستعادة المحادثات ومتوفر بالعربية!

لفترة طويلة من الزمن كان الانتقال من هاتف إلى هاتف آخر وخصوصًا لو كان الانتقال هو من آيفون إلى أندرويد أو العكس كابوسًا ضخمًا لأي مستخدم، هذا لأن عملية النقل تلك سينتج عنها خسارة لا محالة! والخسارة الأكبر تكمن في بيانات التطبيقات نفسها وليس في الملفات أو العادية! لكن برنامج MobileTrans يقدم حلًا فعليًا لهذه المشكلة مع إمكانية استعادة بيانات الواتساب وحل جميع المشاكل التي تواجهها أثناء تلك العملية.

نقل الواتساب من هاتف لآخر وكذلك التطبيقات الاجتماعية الأخرى

برنامج MobileTrans هو برنامج موجه لأجهزة سطح المكتب (أجهزة الكمبيوتر) ولديه أكثر من 50 مليون مستخدم حول العالم! ومهمة التطبيق الأساسية هي نقل بيانات التطبيقات من منصة إلى اخرى أو من نفس المنصة، هذا إلى جانب امكانية استعادة الملفات والمحادثات مباشرةً من خلال النسخ الاحتياطية!

يتيح لك التطبيق نقل البيانات بما في ذلك الملفات وجهات الإتصال والتطبيقات والأغاني وكل شء تقريبًا من هاتف لآخر أيًا كان نظام تشغيل هذين الهاتفين! في حين أنه يقدم حلولًا مثالية لنقل ملفات ومحادثات واتساب من هاتف لآخر كما سلف الذكر، وهذه النقطة تقدم فائدة حقيقية في حالة أنك تنتقل من أندرويد لـiOS أو العكس.

التطبيق يقدم أيضًا خدمات إنشاء واستعادة النسخ الاحتياطية بكل مواصفاتها، في حين أنه يدعم أكثر من 6000 جهاز وموديل مختلفين! وهو أمر طبيعي لأن التطبيق متاح منذ سنوات طويلة.

لا يكتفي التطبيق بدعم واتساب فقط، بل أنه يدعم معظم البرامج والتطبيقات الأساسية والمتمحورة حول التواصل الاجتماعي والتي يواجه المستخدمين مشاكل معها عند الانتقال من منصة لأخرى، مثل تطبيق Line!

الخصائص الرئيسية في برنامج MobileTrans

1- نقل محتوى الهاتف Phone Transfer

تتيح لك هذه الخاصية نقل جهات الاتصال والصور والموسيقى وجميع أنواع الملفات المشابهة من هاتف لآخر بكل سهولة ويسر.



2- نقل الواتساب وبياناته WhatsApp Transfer

أما عن هذه الخاصية فهي تتوفر في برنامج MobileTrans وتتيح لك -كما يظهر من اسمها- نقل الواتساب بجميع بياناته وجميع المحادثات والملفات من هاتف لآخر، وبالطبع يتم الاعتماد على توصيل الهاتفين بالكمبيوتر، وتتجلى أهمية هذه الخاصية عند الانتقال من أندرويد لـiOS والعكس، وتتيح هذه الخاصية نقل بياناتك التطبيقات الأخرى كذلك، مثل فايبر، كيك، لاين وغيرهم.

3- النسخ الاحتياطي Backup

هذه الخاصية هي خاصية وقائية رئيسية، حيث تسمح لك بإنشاء نسخة احتياطية كاملة من هاتفك سواء آيفون أو أندرويد وذلك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ويمكنك لاحقًا استعادتها في أي وقت.

4- استعادة النسخ الاحتياطي Restore

هي خاصية مكملة للخاصية السابقة، وتسمح لك باستعادة النسخ الاحتياطية إلى جانب نسخ الـiTunes الاحتياطية أيضًا.

المميز في برنامج MobileTrans حاليًا هو أنه يدعم اللغة العربية بشكل كامل! البرنامج نفسه أصبح يدعم العربية إلى جانب أن الموقع الرسمي يدعم العربية هو الآخر.. يمكنك تحميل البرنامج من الموقع الرسمي الآن والحصول على تجربة مجانية.