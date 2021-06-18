التوقيع على عريضة لمنع مؤسس أمازون من العودة للأرض

أقدم آلاف الأشخاص بالتوقيع على عريضة طالبوا من خلالها شركة أمازون بمنع مؤسسها جيف بيزوس الذي يعد أغنى رجل في العالم من العودة للأرض بعد الانتهاء من رحلته إلى الفضاء التي سيقوم بها في يوليو القادم.

حيث قام خوسيه أورتيز بإطلاق عريضة على موقع تشالينج جمع من خلالها آلاف التوقيعات المطالبة بمنعه من العودة للأرض، وبرروا الأمر بأنّه زعيم شرير شديد الهيمنة على العالم.

وكان جيف بيزوس قد أعلن في بداية شهر يونيو الجاري عن قيامه برحلة إلى الفضاء رفقة شقيقه مارك على متن رحلة فضائية تابعة لشركة إطلاق الصواريخ بلو أوريجن.

يذكر أنّ الشركة عرضت المقاعد ال6 الموجودة على متن الرحلة للبيع، وقالت على أنّ عدد الطلبات وصل لحوالي 7600 شخص، وبأنّها باعت أحد المقاعد ب28 مليون دولار أمريكي.

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