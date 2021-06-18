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العلكة آخر الابتكارات الروسية لمواجهة كورونا

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأنّ معهد الأبحاث المركزي رقم 48 التابع لها طور عقاراً جديداً على شكل علكة قادر على مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت المصادر الواردة من الوزارة لأنّ شكل المنتج الجديد وخصائصه ستلعب دوراً كبيراً في مكافحة الفيروس والنسخ المتحورة منه.

وأكدّ المعهد بأنّ اللقاح سيتم تناوله من خلال الغشاء المخاطي الذي سيكون على شكل عجين سكري بطعم الفواكه.

وأوضح المعهد بأنّ لقاحه الجديد سيتم وضعه في أنظمة علاجية مختلفة وسيتم استخدامه كعامل مساعد للآليات القائمة لاستخدام الأدوية الوقائية.

يذكر أنّ اللقاح الجديد لازال قيد التجارب، ولن يتم إطلاقه في العالم إلّا بعد التأكدّ من فعاليته ومن عدم وجود آثار جانبيه له.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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