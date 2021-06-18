الإعلان عن اندماج شركتيّ ون بلس وأوبو – ما هي الأسباب؟ وماذا نتوقع؟

شركة ون بلس هي شركة هامة جدًا في مجال الهواتف الذكية، في واقع الحال، سوق الهواتف الذكية نفسه ليس ببالغ الازدحام، ربما لدينا حوالي 10 شركات أو حتى 15 شركة، وبكل تأكيد ون بلس ستكون منهم وها هي الشركة تعلن اندماجها مع شركة أوبو! وبالطبع، المستخدمين بين مؤيد ومعارض! فماذا بعد الإعلان عن اندماج شركتيّ ون بلس وأوبو؟

اندماج ون بلس وأوبو

بداية ون بلس كانت تربطها بعبارة Flagship Killer، أي قاتل الفلاج شيب، وكما نعلم، Flagship تعني الهاتف الرائد ذو المواصفات الرائدة والسعر المرتفع جدًا، وعليه، الشركة قد قتلت هذه الفئة نظريًا بإطلاق هواتف بمواصفات رائدة ومتكاملة، لكن في مقابل سعر منخفض، إلا أنه ومع مرور الوقت تحولت ون بلس لشركة عادية مقارنةً ببدايتها، حيث أنه الآن تبيع هواتف رائدة بسعر يتخطى 1000 دولار أمريكي تمامًا مثل أي شركة أخرى.

اندمجت فرق التطوير والبحث في كلًا من ون بلس وأوبو في بدايات هذا العام إن كنت لا تعلم، وبعدها تم الإعلان عن البدء في استخدام نظام/واجهة ColorOS الخاصة بأوبو على هواتف ون بلس في الصين! واليوم تصبح الأمور رسمية بالكامل، حيث أعلن الرئيس التنفيذي Pete Lau عن الاندماج.

يعود هذا لأن Pete Lau في الأصل يشغل منصب في أوبو بجانب منصبه كمدير ون بلس، ولعلنا جميعًا على علم أن شركة ون بلس وشركة أوبو وعدد من الشركات الأخرى هم في الأساس مملوكين جميعًا لشركة BBK القابضة الصينية.

السؤال الأهم للمستخدمين الآن هو: ما معنى هذا الاندماج؟ والإجابة تكمن في بساطة أن ون بلس ستظل في العمل كعلامة تجارية مستقلة تمامًا، إلى جانب أن هواتف ون بلس عالميًا ستستمر في العمل بواجهة OxygenOS المحبوبة والخاصة بون بلس، أي أنه وحتى الآن، شركة ون بلس ستظل تمامًا كما هي، لكن على الأغلب سيتغير الوضع مع مرور السنين. يمكننا وصف العلاقة بين ون بلس وأوبو الآن وكأنها نفس العلاقة بين هواوي وأونور، شركة تخضع لإدارة الأخرى لكنها مستقلة في منتجاتها.

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