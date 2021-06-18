Leca تطلق إصدارها الأول من الهواتف الذكية

كشفت شركة Leca عن إصدارها الأول من الهواتف الذكي والذي جاء بمواصفات مميزة وحمل اسمLeitz Phone1.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Snapdragon 888ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 11.

وزودت ليكا هاتفها الجديد بشاشة IGZO OLED مقاس 6.6 بوصة ودقة عرض 2730*1260 بيكسل، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 12.6 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 20 ميغا بيكسل للكاميرا الرئيسية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 256 غيغا بايت قابلة للرفع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي حتى 1 تيرا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية ل12غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، منفذ 3.5 للسماعات، ومستشعر للبصمات، وسيدعم معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار.

ويتميز الهاتف باحتوائه على نمط Letza looks الذي يدعم التقاط الصور بالأبيض والأسود.

يذكر أنّ Leca ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر مرتفع يصل إلى 1700 دولار أمريكي.

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