Tecno تطلق هاتف جديد بسعر رخيص

أزاحت شركة Tecno الصينية عن هاتفٍ جديد بمواصفات مميزة وسعر رخيص أطلقت عليه TecnoCamon 17 Pro.

وسيعمل هذا الهاتف بمعالج Media TekHelio G95، ومعالج رسوميات Mail-G76 MC4، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة IPS LCD مقاس 6.8 بوصة ودقة عرض 1080*2460 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 48 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز بسعة 128 و256 غيغا بايت قابلة للزيادة من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل8غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، واي فاي، بلوتوث، منفذ 3.5 للسماعات، ومنفذ USB- Type-C 2.0.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 280 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية