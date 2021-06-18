سلاف فواخرجي تتحدث عن دورها في مسلسل الكندوش

تحدثت الفنانة السورية في لقاءٍ إعلامي عن مسلسل الكندوش عموماً، و شخصية ياسمين التي لعبتها في العمل خصوصاً.

وقالت إنّ شخصية ياسمين كانت صادمة لجمهورها، وذلك لأنّها هي من ألحت على الزواج من أبو عزمي بطل المسلسل والذي لعب دوره الفنان أيمن زيدان.

وأشارت لأنّ الجرأة في هذا الطلب لم تقدم في أي مسلسل بيئة شامية من قبل، ولا حتى في الأعمال المعاصرة بسبب استنكاره في المجتمعات العربية.

وأوضحت بأنّ العمل شهد تعديلاً في السيناريو في الحلقات الأخيرة من أجل إضفاء طابع من الإثارة والتشويق عليه.

وأكدّت النجمة السورية مشاركتها في الجزء الثاني من العمل الذي سيعرض في الموسم الرمضاني القادمة، وتمنت أن ينجح الجزء الجديد في تعويض الناس عن الجزء الأول الذي لم يكن بمستوى توقعاتهم.

يذكر أنّ مسلسل الكندوش تعرض لانتقادات عديدة رغم مشاركة نخبة من نجوم الدراما السورية فيه كأيمن زيدان، صباح الجزائري، حسام تحسين بك، سامية الجزائري، سلاف فواخرجي، أيمن رضا وغيرهم، وذلك بسبب ضعف الأحداث وانعدام الإثارة والتشويق فيه.

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