قصة الرضيعة المرمية في النهر تثير جدلاً كبيراً في الهند

أثارت قصة الرضيعة التي عثر عليها موضوعة في صندوقٍ خشبي مرمي في أحد الأنهار جدلاً كبيراً في الهند.

حيث تفاجأ ركاب أحد القوارب التي كانت تبحر بنهر الغاج الواقع بولاية أوتار براديش شمال الهند يوم 14 يونيو الجاري بسماع صوت بكاء طفل يأتي من النهر.

وعلى الفور قام رجل يدعى تشوردي بالبحث عن مصدر صوت وسط تجاهل باقي الركاب، ليعثر على صندوق خشبي وضعت به الرضيعة التي كانت تبلغ من العمر حينها 21 يوماً.

وقام تشوردي بنقل الطفلة إلى المستشفى حيث تم إجراء الفحوصات اللازمة والتي أكدّت سلامتها.

من جانبها قالت الشرطة الهندية إنّ الصندوق احتوى على بطاقة تعريفية عليها وقت وتاريخ ميلاد الطفلة، وأكدّوا بأنّهم سيضعون الطفلة في أحد دور الرعاية، وسيباشرون التحقيق في كيفية وصولها للنهر.

يذكر أنّ الحادثة أعادت تسليط الضوء على ظاهرة وأد الإناث التي لا تزال تنتشر في الهند، ويعتقد بأنّ عائلة الطفلة تخلت عنها بسبب جنسها.

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