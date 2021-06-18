نوكيا تطلق جهازين جديدين بسعر رخيص

رفعت شركة نوكيا الفنلندية النقاب عن هاتفين جديدين يعملان بشكل متوافق مع شبكات الجيل الرابع أطلقت عليهما Nokia 110 4G وNokia 105 4G..

وقالت الشركة الفنلندية إنّ الهاتفين الجديدين من فئة الهواتف البسيطة التي تتيح إمكانية إجراء مكالمات صوتية عالية الجودة.

وزودت نوكيا جهازيها الجديدين بشاشة مقاس 1.8 بوصة ودقة عرض 120*160 بيكسل، وسيحتويان على أيقونات كبيرة الحجم تسهل عملية الرؤية والقراءة على المستخدمين.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذين الهاتفين بسعة 32 غيغا بايت، وسيحتويان على بطارية بسعة 1020 ميلي أمبير تعمل لعدة أيام في وضع التوفير، ول5 ساعات متواصلة في حال أراد الشخص استخدامه في المكالمات الصوتية.

يذكر أنّ الشركة الفنلندية ستطلق الهاتفين الجديدين في الأسواق العالمية بسعر 20 و15 دولار أمريكي.

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