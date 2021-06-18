ما ترغب في معرفته عن يوم فن الطبخ المستدام

يُصادف اليوم 18 يونيو، يوم فن الطبخ المستدام، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 ديسمبر العام 2016.

ما هو فن الطبخ المستدام؟

بحسب الأمم المتحدة، يسمىّ فن الطبخ أحيانا فن الطعام. ويمكن أن يشير أيضا إلى أسلوب الطهي في منطقة معينة. وبعبارة أخرى، فإن فن الطبخ غالبا ما يشير إلى الطعام والمطبخ المحليين. والاستدامة هي فكرة أن يتم شيء (مثل الزراعة، أو صيد الأسماك، أو حتى إعداد الطعام) بطريقة لا تهدر مواردنا الطبيعية ويمكن أن تستمر في المستقبل دون أن تكون ضارة ببيئتنا أو صحتنا.

وبالتالي فإن فن الطبخ المستدام يعني المطبخ الذي يأخذ في الاعتبار من أين تأتي المكونات، وكيف تزرع الأغذية، وكيف تصل إلى أسواقنا، وفي نهاية المطاف إلى أطباقنا.

عمل منظومة الأمم المتحدة على إذكاء الوعي العام بالطبخ المستدام

وتعمل الجمعية العامة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) على تيسير الاحتفال بيوم فن الطبخ المستدام، بالتعاون مع الدول الأعضاء ومنظمات الأمم المتحدة والهيئات الدولية والإقليمية الأخرى ، فضلاً عن المجتمع المدني، للاحتفال باليوم في توعية الجمهور بمساهمته في التنمية المستدامة.

وتشمل بعض مبادرات اليونسكو ما يلي:

شبكة المدن الإبداعية التابعة لليونسكو، التي أنشئت في عام 2004 لتبادل أفضل الممارسات وتطوير الشراكات في سبعة مجالات إبداعية. واعتبارًا من عام 2018، أُختيرت 26 مدينة بوصفها مدن إبداعية لذواقي الطعام؛

تشجيع الطاقة النظيفة للمطاعم المحلية (استخدام الغاز والكهرباء بدلاً من الفحم، واستخدام الغاز الطبيعي بدلاً من الكربون)؛

إذكاء الوعي العام بفن الطهو المستدام من خلال قنوات الطعام التلفزيونية وعروض فن الطهو ومن خلال المعارض الثقافية الغذائية المخصصة لصناعة الأغذية والمزارعين.

أما بالنسبة لمنظمة الأغذية والزراعة ، فإن المنظمة تروج للوجبات الغذائية الخاصة بالثقافة الخضراء التي تمتاز بكونها وجبات صحية كذلك، بل إن المنظمة تقترح أن تبدأ البلدان التي لديها بالفعل مبادئ توجيهية غذائية في التفكير في عملية دمج الاستدامة فيها.

التركيز على دور فن الطهي المستدام

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 كانون الأول / ديسمبر 2016 قرارها 71/246 وحددت يوم 18 حزيران / يونيه احتفالاً دولياً ب “يوم فن الطبخ المستدام”. وفن الطبخ، بموجب القرار، هو تعبير ثقافي يتعلق بالتنوع الطبيعي والثقافي للعالم. ويؤكد من جديد كذلك أن جميع الثقافات والحضارات هي عوامل مساهمة وممكنة حاسمة للتنمية المستدامة.

يعترف القرار بفن الطهو كتعبير ثقافي يتعلق بالتنوع الطبيعي والثقافي للعالم. نظرًا لأن جائحة كوفيد-19 لا تزال تتكشف في جميع أنحاء العالم ، فإن فن الطهو المستدام – الذي يحتفل بالمكونات والمنتجين الموسميين ، ويحافظ على الحياة البرية وكذلك تقاليد الطهي لدينا – أصبح اليوم أكثر صلة من أي وقت مضى.

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