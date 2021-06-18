العثور على حفريات لوحيد قرن بلا قرن

تمكن مجموعة من علماء الآثار من اكتشاف حفريات في إقليم غانسو الواقع شمال الصين تعود لحيوان من فصيلة وحيد القرن عاش قبل حوالي 26 مليون عام، وانقرض قبل أن يراه البشر.

وقال العلماء في التقرير الذي نشر في دورية كوميونكشنز بيولوجي إنّهم عثروا على جمجمة الحيوان، و2 من الفقرات.

وأشار الباحثون لأهمية هذا الاكتشاف، وقالوا إنّهم سيساعدهم في تسليط الضوء على تطور وحيد القرن، خاصةً وأنّ الحفريات المكتشفة تؤكد عدم امتلاكه لأي قرن.

وأطلق العلماء على وحيد القرن المكتشف اسم باراسيراثيريوم لينشيانيز، وقالوا كان يملك رقبة طويلة، ويصل وزنه ل20 طناً.

يذكر أنّ العلماء توقعوا بأنّ يكون وحيد القرن قد عاش في منطقة الغابات المفتوحة الواقعة في القارة الآسيوية.

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