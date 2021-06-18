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العثور على حفريات لوحيد قرن بلا قرن

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن مجموعة من علماء الآثار من اكتشاف حفريات في إقليم غانسو الواقع شمال الصين تعود لحيوان من فصيلة وحيد القرن عاش قبل حوالي 26 مليون عام، وانقرض قبل أن يراه البشر.

وقال العلماء في التقرير الذي نشر في دورية كوميونكشنز بيولوجي إنّهم عثروا على جمجمة الحيوان، و2 من الفقرات.

وأشار الباحثون لأهمية هذا الاكتشاف، وقالوا إنّهم سيساعدهم في تسليط الضوء على تطور وحيد القرن، خاصةً وأنّ الحفريات المكتشفة تؤكد عدم امتلاكه لأي قرن.

وأطلق العلماء على وحيد القرن المكتشف اسم باراسيراثيريوم لينشيانيز، وقالوا كان يملك رقبة طويلة، ويصل وزنه ل20 طناً.
يذكر أنّ العلماء توقعوا بأنّ يكون وحيد القرن قد عاش في منطقة الغابات المفتوحة الواقعة في القارة الآسيوية.
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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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