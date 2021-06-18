حكيم يطلق أغنية جديدة من ألبوم تيجي تيجي

أطلقت الفنان المصري حكيم أغنيةً جديدة من ألبومه الجديد تيجي تيجي حملت اسم ما قدر على بعده.

وحققت الأغنية الجديدة آلاف المشاهدات فور طرحها على يوتيوب حيث تفاعل معها عشاق المطرب الشعبي بشكلٍ إيجابي.

وأغنية ما بقدر على بعده من كلمات أمل الطائر، وألحان وليد عبد العظيم، ومكساج هاني ثابت، وديجتال ماستر محمد صقر.

وكان النجم المصري قد أعاد مؤخراً طرح أغنية والله لعب الهوا للنجم أحمد عدوية على طريقة اللايف، وأطلقها على قناته الرسمية في يوتيوب.

يذكر أنّ أغنية عدى الغزال تعدّ التي طرحها في يناير الماضي تعدّ آخر أعماله، وأغنية عدّى الغزال من كلمات وألحان أحمد ناصر وإسلام كابونجا.

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