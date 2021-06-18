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حكيم يطلق أغنية جديدة من ألبوم تيجي تيجي

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت الفنان المصري حكيم أغنيةً جديدة من ألبومه الجديد تيجي تيجي حملت اسم ما قدر على بعده.

وحققت الأغنية الجديدة آلاف المشاهدات فور طرحها على يوتيوب حيث تفاعل معها عشاق المطرب الشعبي بشكلٍ إيجابي.

وأغنية ما بقدر على بعده من كلمات أمل الطائر، وألحان وليد عبد العظيم، ومكساج هاني ثابت، وديجتال ماستر محمد صقر.

وكان النجم المصري قد أعاد مؤخراً طرح أغنية والله لعب الهوا للنجم أحمد عدوية على طريقة اللايف، وأطلقها على قناته الرسمية في يوتيوب.

يذكر أنّ أغنية عدى الغزال تعدّ التي طرحها في يناير الماضي تعدّ آخر أعماله، وأغنية عدّى الغزال من كلمات وألحان أحمد ناصر وإسلام كابونجا.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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