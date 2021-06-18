موتورولا تطلق هاتف جديد من الفئة المتوسطة

رفعت شركة موتورولا الأمريكية النقاب عن هاتفٍ جديد من الفئة المتوسطة أطلقت عليه Motorola Defy.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Snapdragon 662، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة Moto’s UX.

وزودت الشركة الأمريكية هاتفها بشاشة مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 64 غيغا بايت أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 20 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 390 دولار أمريكي.

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