بروتين الدم مفيد في مقاومة الشيخوخة

أكدّت دراسة جديدة نشرت في مجلة بلوس بيولوجي وجود فوائد عديدة لبروتين الدم في مقاومة الشيخوخة والحفاظ على صحة الذاكرة.

وأجرى العلماء الدراسة على مجموعة من الفئران، حيث أظهرت بأنّ الفئران التي أزيل منها بروتين الدم في دماغها ظهرت عليها تسارع الشيخوخة، بما في ذلك ضعف الذاكرة والسمع، بالإضافة لتأخر معالجة الأصوات وزيادة الالتهابات في الدماغ.

وأكدّ أحد الباحثين المشاركين في الدراسة بأنّ خلايا الدم الحمراء هي الأكثر وفرةً في الجسم، وتحمل حوالي مليار جزيء من الأوكسجين، لذلك تلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على الوظيفة الخلوية وبقاء كل نسيج داخل الجسم.

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