برتغالي يعثر على رسالة قطعت 2400 ميل

وجد الشاب البرتغالي كريستيان سانتوس أثناء اصطياده بالرمح في جزيرة الأزور قنينة بلاستيكية مجعدة.

وعندما فتح القارورة وجد بداخلها رسالة كتبها مراهق يبلغ من العمر 13 عاماً يعيش في ولاية فيرمونت الأمريكية بقلم ماركر برتقالي على بطاقة نصية عام 2018.

وقال المراهق المجهول في رسالته: إنّه عيد الشكر، أبلغ من العمر 13 عاماً وأزور عائلي في آيلاند، وأنا من ولاية فيرمونت، ووضع في نهاية الرسالة عنوان بريد إلكتروني لكي يتواصل معه من يجد الرسالة.

ونشرت والدة الشاب البالغ من العمر 17 عاماً صورة الرسالة على مواقع التواصل الاجتماعي وقالت إنّها قطعت 2400 ميلاً قبل أن يعثر عليها، وطلبت من الآخرين مشاركتها لعّلها تصل لصاحبها.

وأكدّت الأم إرسالها بريداً إلكترونيا للعنوان الموجود في الرسالة دون أن تتلقى ردّاً على رسالتها حتى الآن.

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