تحديث iOS 15 و iPadOS 15 – كل مزايا الآي كلاود الجديدة!

مع تحديثات iOS 15 و iPadOS 15 الجديدة أعطت ابل اهتماماً خاصاً لخدمة الآي كلاود iCloud السحابية لتتجاوز كونها خدمة تخزين سحابي للملفات فقط. مستخدمو خدمة الآي كلاود بدايةً من التحديثات القادمة سوف يتمتعون بعدة مزايا إضافية سوف نستعرضها معاً في هذا المقال، وسوف يصبح اسمها آي كلاود بلس iCloud+.

أهم المزايا القادمة في خدمة الآي كلاود iCloud

إخفاء البريد الإلكتروني

ميزة إخفاء البريد الإلكتروني Hide My Mail هي ميزة تتيح لك استخدام بريد إلكتروني عشوائي من إنشاء الآي كلاود بديلاً عن البريد الإلكتروني الأساسي الخاص بك للتسجيل في الخدمات والمواقع المختلفة وإبقاء بريدك الإلكتروني بعيداً عنها.

يمكنك الإطلاع على تلك الميزة بالذهاب إلى الإعدادات Settings > الضغط على صورتك الشخصية > الآي كلاود iCloud > إخفاء بريدي الإلكتروني Hide My Mail.

في هذه الصفحة يمكنك إنشاء بريد إلكتروني وهمي جديد ورؤية عناوين البريد الأخرى الوهمية التي أنشأتها سابقاً مع إمكانية تفعيل خيار إعادة توجيه الرسائل إلى بريدك الأساسي من عناوين البريد الوهمية.

خدمة الـ VPN أو iCloud Private Relay

iCloud Private Relay هي خدمة VPN سوف تكون متاحة ضمن خدمة iCloud+ للمشتركين. الخدمة سوف تقوم بحجب عنوان الـ IP الخاص بالمستخدم كما ستمنع المواقع والتطبيقات من تتبع المستخدم وتعقبه.

أيضاً ستتيح الخدمة الوصول إلى المواقع والتطبيقات المحجوبة على الإنترنت في دولتك، وربما أيضاً لن تكون في حاجة إلى الاشتراك في خدمة VPN أخرى.

خاصية الإرث الرقمي Digital Legacy

خاصية الإرث الرقمي Digital Legacy في الآي كلاود مع تحديث iOS 15 و iPadOS 15 سوف تتيح للمستخدم تعيين فرد من أفراد العائلة أو صديق مقرب ليكون متاحاً له الوصول إلى بياناتك المخزنة على الآي كلاود بعد وفاتك لا قدر الله.

خاصية إضافة حساب استرجاع

هي خاصية جديدة تتيح لك إضافة حساب ضامن Recovery Account يساعدك على استرجاع حسابك عند سرقته أو نسيان كلمة المرور.

سوف تقوم ابل بإرسال كود دخول إلى الحساب الضامن سوف تستخدمه للوصول للحساب مرة أخرى.

مزايا أخرى ..