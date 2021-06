تعرَّف على الأكل المناسب لمرضى البواسير

تحدث البواسير نتيجة الضغط على جدار الأوعية الدموية في فتحة الشرج أو نتيجة للإصابة بالإمساك المزمن الذي يعتبر من أبرز الأسباب، وهذا يؤدي إلى إنتفاخ الأوعية الدموية في القناة الشرجية مما يسبب الشعور بألم شديد أثناء التبرز وحكة في منطقة الشرج ونزيف .

تلعب التغذية دوراً كبيراً في التخفيف من أعراض البواسير وتنظيم عمل الجهاز الهضمي والتقليل من حدوث الإمساك.

وفيما يلي الأكل المناسب لمرضى البواسير وأهم النصائح لمرضى البواسير.

الأكلات الممنوعة لمرضى البواسير

تتضمن الأكلات التي تهيج البواسير عند تناولها مايلي:

الأطعمة الحارة

التوابل مثل الفلفل الأسود والشطة

القهوة والشاي

منتجات الحبوب غير الكاملة

المشروبات الكحولية

الوجبات السريعة والأطعمة المقلية

الحليب

الفواكه غير الناضجة

البطاطا المقلية

الفواكه الحمضية

الاطعمة المجمدة والمعالجة

الأطعمة الحامضة

ماهو الأكل المناسب لمرضى البواسير؟

يجب أن يتضمن النظام الغذائي لمرضى البواسير الأكلات المفيدة لعلاج البواسير، مثل:

الفواكه الناضجة مثل التوت، والتين، والبرقوق

الشوفان والحبوب الكاملة

الخضروات الجذرية مثل البطاطا والشمندر

بذور الكتان

الخضروات الورقية مثل السبانخ

الخضروات الصليبية مثل البروكلي

المكسرات

البقوليات مثل العدس والفاصولياء والفول

الفواكه المجففة

فوائد التفاح للبواسير

عند تناول التفاح، حافظ على القشرة لاحتوائها على الألياف غير القابلة للذوبان، وكذلك تحتوي على مركبات الفلافونويد التي يمكن أن تساعد في السيطرة على نزيف البواسير.

مشروبات لعلاج البواسير

يمكن أن يساعد شرب الماء والسوائل الأخرى، مثل عصائر الفاكهة والحساء الصافي، على تحسين أداء الألياف في نظامك الغذائي.

اسأل طبيبك عن كمية السوائل التي يجب أن تشربها يوميًا بناءً على صحتك ومستوى نشاطك.

الحليب والبواسير

تُعزز منتجات الألبان بما في ذلك الحليب والجبن، الإمساك وتزيد من سوء حالة البواسير، وتتسبب منتجات الألبان أيضًا ظهور الغازات، والتي يمكن أن تساهم في الألم والتشنج إذا كنت مصابًا بالفعل بالإمساك، لذلك لا يعتبر الحليب من الاكل المناسب لمرضى البواسير.

