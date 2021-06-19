قوقل تعمل على شبكة لتتبع الأجهزة دون إنترنت تمامًا مثل Find My لدى أبل

تتبع الأجهزة الآن أصبح أكثر دقة وفعالية من أي وقت آخر، وذلك بسبب الاعتماد على شبكات متكاملة تعتمد في أساسها على التغذية الخاصة بالأجهزة المحيطة والمنتشرة في كل مكان، وعلى سبيل المثال، في شبكة أبل، يمكن لجميع هواتف آيفون وأجهزة أبل في المكان أن ترسل إشارات لتحديد مكانه، وهذا ما تنوي قوقل إيصاله لمنصة أندرويد قريبًا.

قوقل تعمل على شبكة لتتبع الأجهزة دون إنترنت

أصبحت شبكات التتبع تلك أكثر دقة وجودة بعد انتشار منتجات مثل المتعقبات، وهي Apple Tracker وSamsung SmartTag، نظرًا لأنك الآن أصبحت قادر على تتبع المتعقب نفسه، وبالتالي الوصول إليه والوصول للشيء الذي تربطه به، وما يجعل هذا ممكنًا هي الشبكات التي تسمى بـCrowd-feed، أي أنها تتغذى على انتشار الأجهزة في نفس المحيط.

بسبب هذه التقنية، أصبح الشخص قادر على إيجاد هاتفه حتى ولو كان غير متصلًا بالإنترنت، وأصبح قادر على إيجاد المتعقب نفسه أيضًا! وهذه هي طريقة عمل شبكة Find My لدى أبل، وشبكة سامسونج أيضًا.

اكتشفت منصة XDA أن قوقل تعمل على تقنية مشابهة تمامًا، وهو ما تم اكتشافه من خلال الكود المصدري لتطبيق Google Play Services الذي يعد من تطبيقات النظام الأساسية، والأكواد -إن كنت مهتمًا- كانت كالتالي:

<string name=”mdm_find_device_network_description”>Allows your phone to help locate your and other people’s devices.</string>

<string name=”mdm_find_device_network_title”>Find My Device network</string>

ببساطة سيكون المستخدم في المستقبل قادر على تتبع هاتف أندرويد الخاص به من خلال شبكة Find My Device الموجودة الآن فعليًا، لكن دون حاجة لإنترنت أيضًا، وبالاعتماد على الأجهزة المحيطة به، وهذا قد يلمح إلى أن قوقل ستطلق أيضًا جهاز متتبع مثل أبل وسامسونج.