منها مدينة عربية.. أشهر 10 أماكن على تيك توك

باتت وسائل التواصل الاجتماعي ذات تأثيرٍ كبيرٍ على حياتنا اليومية، بل أصبح البعض يَجنون رزقهم من هذه الوسائل وعلى رأسهم تيك توك وانستجرام، وإليكم أكثر عشر مناطق شهرة على تيك توك:

نيويورك:

مع الكثير من المعالم التي تضمها هذه المدينة؛ ليس من المستغرب أن تكون المكان الأكثر شهرةً على تيك توك، حيث وصل عدد مشاهدة مقاطع الفيديو لنيويورك إلى 216 مليار مشاهدة، سواءً كان الأمر يتعلق بالطعام أو المعارض الفنية أو المناظر الخلابة في المدينة.

دبي:

قد يكون وجود دبي في المركز الثاني في هذه القائمة مفاجئًا، لكنها مدينةٌ حديثةٌ بشكل لا يُصدّق، مع الكثير من الأشياء الممتعة والمميزة التي يمكن رؤيتها؛ وصلت مقاطع دبي إلى 37,1 مليار مشاهدة، ولا شك أنها أصبحت وجهةً قائمةً للعديد من الشباب.

إسطنبول:

ثالث أكثر المدن شهرة على تيك توك بأكثر من 16,9 مليار مشاهدة، فقد كانت جسرًا بين أوروبا وآسيا لآلاف السنين، ومع البازار الكبير وآيا صوفيا والعديد من المعالم الرائعة الأخرى التي يمكن رؤيتها وتجربتها.

لندن:

تشتهر عاصمة الضباب بالأعمال المعمارية الهندسية الفريدة من نوعها، وتعتبر وجهةً سياحيةً استثنائيةً، ووصل عدد مشاهدات المقاطع لها إلى 13,9 مليار.

برشلونة:

لطالما كانت مدينة برشلونة الإسبانية وجهةً شهيرةً لمحبي التصوير والهندسة المعمارية؛ وهذا ما جعلها من أشهر المدن على تيك توك بواقع 12,6 مليار مشاهدة.

باريس:

من المستحيل أن تخلو هذه القائمة من العاصمة الفرنسية باريس، مدينة الحب والأناقة، التي بلغ عدد مشاهداتها 11,2 مليار مشاهدة.

مومباي:

هي المدينة التي يجتمع فيها كل شيء، الأديان، الأزياء، التاريخ والسينما، أشياءٌ لا تعدّ ولا تحصى يمكن اكتشافها في هذه المدينة، وقد بلغ عدد مشاهداتها 9,6 مليار مشاهدة.

هاواي:

أحد أكثر الأماكن السياحية شهرة في العالم، فهناك العديد من المناظر الخلابة كالشواطئ البركانية، الشلالات والغابات، أمّا عدد مشاهداتها؛ فقد وصل إلى 9,4 مليارات.

ميامي:

احتلت المركز التاسع بـ 9,1 مليارات مشاهدة، وتعدّ هذه المدينة الأشهر في الولايات الأمريكية من حيث إحياء الحفلات الليلة وتوافد السياح إليها خلال كل أوقات العام.

تورنتو:

وجاءت تورنتو الكندية في المركز العاشر بـ 8,4 مليارات مشاهدة، فهي تضمّ مبانٍ تاريخيةً وأخرى حديثة جدًا، وتعّد من أكثر الأماكن شهرة في العالم؛ من أجل التقاط الصور.

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