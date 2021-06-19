البرتغال تحبس أنفاسها بعد فقدان طفل يبلغ عامين ونصف

تمكنت السلطات البرتغالية من العثور على الطفل “نوا”، البالغ من العمر عامين ونصف بعد مرور 35 ساعة على غيابه عن منزله الواقع في قرية بروينكا بالقرب من منطقة كاستيلو.

حيث استطاعت الشرطة العثور عليه على مسافة 4 كيلو مترات بشكل مستقيم من منزله، مستفيدة من آثار أقدامه وثيابه التي وجدتها على الطريق الذي سار عليه.

وتوقعت الشرطة أنّ الطفل خرج من منزل عائلته باتجاه الحقل بحثاً عن والده قبل أن يضل الطريق، وقالت إنّه سار حوالي 10 كيلو مترات.

وأشارت الشرطة إلى أنّ الطفل عانى الجفاف، وأنّها نقلته إلى المستشفى حيث أجريت له مجموعة من الفحوصات التي أكدت سلامته.

يُذكر أنّ عملية البحث عن الطفل شارك فيها حوالي 150 شخصا منهم عناصر من الدرك، والإطفاء والسكان المحليين.

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