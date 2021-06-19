أغذية يجب عدم تناولها مع اللحم

حذرت الدكتورة الروسية تاتيانا بوتشاروفا اختصاصية التغذية والغدد الصم، من تناول اللحوم مع بعض المواد الغذائية.

وقالت إنّ بعض الأغذية تُذهب فائدة اللحم في حال تناولها معه، ودعت لعدم جمع اللحوم ومشتقات الألبان في وجبة واحدة، وقالت إنّ الكالسيوم الموجود فيها يمنع الامتصاص بمعدل 50 إلى 60%.

ونصحت الخبيرة الروسية الناس بشرب كوب من عصير الحمضيات بعد تناول اللحوم عوضاً عن القهوة والشاي، التي تحتوي على مادة الكافيين التي تُعيق امتصاص الحديد.

وأشارت تاتيانا إلى صعوبة هضم اللحم في حال تم تناوله مع الأطعمة النشوية كالخبز، البطاطا، الذرة والمعكرونة، وطلبت من الأشخاص الذين يعانون من السمنة تناول اللحوم مع الخضراوات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية