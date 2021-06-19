سمكة قرش تهاجم رجلاً وتصيبه بجروح خطيرة

تفاجأ رجل أمريكي أثناء سباحته قبالة شاطئ سانتا روزا بيتش في منطقة ساوث والتون في ولاية فلوريدا الأمريكية، بهجوم شنته سمكة قرش كبيرة عليه، الأمر الذي أدّى لإصابته بجروحٍ خطيرة.

وقالت السلطات الملحية إنّ الرجل كان يسبح على بُعد 40 ياردة من الشاطئ في منطقة صيد، قبل أن تهاجمه سمكة قرش بطول مترين.

وأشارت السلطات إلى إصابة الرجل بجروح خطيرة في القسم العلوي من جسده، خاصةً في منطقة الصدر.

وبررت السلطات هجوم سمكة القرش على الرجل باعتقادها بأنّه طعم، وأكدت تحسن حالة السباح بعد تلقيه العلاج المناسب.

يشار إلى أنّ إدارة الشاطئ قامت بعد الحادث برفع الرايات الحمراء المزدوجة؛ لكي تُنبه السباحين الآخرين الموجودين في المنطقة.

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