نانسي عجرم تُطرب جمهورها في مصر

أشعلت الفنانة اللبنانية المسرح بأجواء الحفلة التي أحيتها في مصر؛ بمناسبة افتتاح مشروع برج إنفينتي في العاصمة الإدارية في القاهرة.

وأطلت نانسي على جمهورها مرتديةً فستاناً أسود طويلاً، وقدمت لهم باقة من أغانيها الرائعة وسط تفاعلٍ كبير من الحضور.

وبعد نهاية الحفلة قامت النجمة اللبنانية بمشاركة صور ومقاطع لها من الحفلة على حساباتها في مواقع الإنترنت، وعبّرت من خلالها عن سعادتها بالحفلة التي كانت كانفجار بحسب تعبيرها.

يُذكر أنّ نانسي عجرم شاركت قبل يومٍ من الحفلة التي أقيمت وسط ظروف احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، مقطع فيديو أظهرت من خلاله الاستعدادات التي قامت بها رفقة فرقتها قبل الحفلة.

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