استكمال تصوير مسلسل “مقابلة مع السيد آدم”

أكد المخرج فادي سليم، استئناف عمليات تصوير الجزء الثاني من مسلسل “مقابلة مع السيد آدم”.

وكان العمل قد توقف تصويره قبل حوالي شهر من الموسم الرمضاني الماضي، بسبب ظرف إنساني مرّ به مخرج العمل.

وأكد المخرج مشاركة معظم أبطال الجزء الأول من العمل، وقال إنّ العمل سيُعرض خلال الفترة القادمة، وسيحمل أحداثاً مُشوّقة سيكون بطلها الدكتور آدم.

ومسلسل مقابلة مع السيد آدم من تأليف وإخراج فادي سليم، وبطولة الفنان العالمي غسان مسعود، محمد الأحمد، رنا شميس، يزن خليل، منة فضالي، بالإضافة لنخبة من نجوم الدراما السورية والعربية.

يُذكر أنّ الجزء الأول من المسلسل البوليسي والذي عرض في العام 2020، حقق نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة عالية.

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