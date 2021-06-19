تحديث Apple Music الأخير على أندرويد يضيف خواص Spatial وLossless للصوت والمزيد

بالتزامن مع مؤتمر WWDC 2021، مؤتمر أبل للمطورين، والذي تم عقده منذ أيام أعلنت الشركة عن عدد ضخم من المميزات والخواص الجديدة القادمة إلى خدمة الاستماع إلى الموسيقى الخاصة بها، وهي خدمة Apple Music والتي وعلى عكس باقي خدمات أبل فهي تتوفر بشكل عادي لجميع المنصات، منها العدو اللدود أندرويد! واليوم نحدثكم عن كل ما جاء في تحديث Apple Music.

ما الجديد في تحديث Apple Music الجديد على أندرويد؟

كما هو الحال في أي تطبيق يستلم مميزات وخواص جديدة، فهذه المميزات تكون متاحة فقط بشكل تجريبي، لذلك فتجربة هذه الخواص والمميزات الجديدة تستلزم منك أن تكون مسجّل في النسخ التجريبية Beta Channel على أندرويد، وهو ما يمكنك أن تفعله من هذا الرابط على متجر بلاي.

التحديث الجديد يكفل للمستخدمين الوصول إلى خاصية Spatial Audio، وهي التي تتيح لك عدد كبير من الأغاني والموسيقى التي يمكنك الاستماع لها بأعلى جودة ممكنة بالاعتماد على تقنيات Dolby Atmos بتعاون بين أبل والشركة،

إضافة إلى ذلك، هناك خاصية Lossless Music أيضًا، والمقصود بها هو الاستماع للموسيقى دون أن تفقد أي شيء من جودتها، ويمكنك الوصول إليها من خلال قائمة Audio Quality أو جودة الصوت، وهي تتيح دقات وجودات ممتازة للموسيقى.

المعلومات التقنية:

High Efficiency: AAC

High Quality: AAC 256 kbps

Lossless: ALAC up to 24-bit/48 kHz

High-Resolution Lossless: ALAC up to 24-bit/192 kHz

إضافةً إلى ذلك وأخيرًا، سيبدأ التطبيق في دعم خاصية Crossfade بشكل أوتوماتيكي ومع حيز يصل إلى 12 ثانية! حيث سيتمكن التطبيق من تجنب الفراغات في الصوت والأجزاء التي لا أهمية لها، أي بمجرد انتهاء الأغنية التي تستمع إليها، سينتقل التطبيق بشكل سلس للأغنية التالية.