هواوي تطلق جهازا لوحيا بسعر مميز

كشفت شركة هواوي الصينية عن حاسوب لوحي جديد بمواصفات مميزة وبطارية بسعة 5100 ميلي أمبير، أطلقت عليه Matepad T10 Kids.

وسيعمل هذا الجهاز بمعالج Kirin 710A، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة EMUI 10.1.

وزودت الشركة الصينية حاسوبها اللوحي الجديد بشاشة IPS LCD مقاس 9.7 بوصة، ودقة عرض 1080* 800 بيكسل، وكثافة بيكسلات 156 بيكسل لكل إنش، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 2 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية بدقة 5 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 16 و32 غيغا بايت قابلة للزيادة من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي مساحة الذاكرة العشوائية 2 غيغا بايت.

وسيحتوي على هاتف بسعة 5100 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، قلم Stylus ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ هواوي ستُطلق الحاسوب اللوحي الجديد في الأسواق العالمية، بسعر يصل إلى 200 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية