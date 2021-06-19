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رسمياً.. إنستغرام تتيح الإعلانات على ميزة Reels

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت شركة فيسبوك الأمريكية وصول ميزة الإعلانات لميزة Rells، المخصصة لعرض الفيديوهات القصيرة على منصة إنستغرام.

وقالت فيس بوك إنّ الإعلانات على Rells ستكون مشابهة لإعلانات القصص، حيث ستظهر الإعلانات أثناء تنقل المستخدم بين مقاطع الفيديو الموجودة.

وأشارت فيس بوك إلى أنّ الإعلانات ستظهر بطريقة عامودية، وستصل مدتها في الحد الأقصى لـ30 ثانية.

وأوضحت فيس بوك أنّ المستخدم سيكون قادراً على مشاهدة الإعلان أو تخطيه أو الانتقال لصفحة المعلن، للحصول على معلومات إضافية.

وتسعى إنستغرام من خلال هذه الميزة، لتوفير طرق جديدة تساعد المعلنين على طرح منتجاتهم وإيصالها للجمهور بأسرع طريقة ممكنة.

يُذكر أنّ إنستغرام أطلقت خلال الفترة الماضية، مجموعة من الميزات التي تساعد المعلنين على إيصال منتجاتهم للمستخدمين عن طريقها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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