تطبيق يوتيوب للايفون والايباد سوف يوفر ميزة صورة في صورة للجميع!

بعد طول انتظار وبعد فترات من التوفر والانقطاع، أعلن يوتيوب أنه سوف يقوم بتوفير ميزة صورة في صورة Picture in Picture رسمياً لجميع مستخدمي الايفون والايباد.

ميزة صورة في صورة Picture in Picture موجودة منذ إطلاق تحديث iOS 14 و iPadOS 14 وهي تتيح للمستخدم إمكانية استكمال مشاهدة الفيديو من يوتيوب أو أي تطبيق آخر على هيئة شاشة عائمة مصغرة والعمل على تطبيق آخر في الوقت ذاته.

على مدار الأشهى الماضية، كانت هذه الميزة تعمل أحياناً على أجهزة الايفون والايباد ثم تتوقف لاحقاً في أكثر من مناسبة.

اليوم وفي تصريحات رسمية لمسئولي يوتيوب لموقع MacRumors قيل إن ميزة Picture in Picture في يوتيوب ستبدأ في التوفر رسمياً لمشتركي يوتيوب المميز YouTube Premium.

وأكدت الشركة في بيانها أيضاً أنها ستوفر الميزة لباقي المستخدمين في وقت لاحق، أي أن جميع المستخدمين سوف يتمتعون بالميزة لاحقاً بغض النظر إن كانوا مشتركين في خطة اليوتيوب المميز YouTube Premium أم لا.

هذه الميزة في غاية الأهمية حيث ستتيح لك مشاهدة مقاطع الفيديو التي تريدها على اليوتيوب ضمن نافذة صغيرة عائمة على الشاشة مع العمل على تطبيقات أخرى.

جدير بالذكر أن هذه الميزة متاحة على نظام الأندرويد منذ سنوات عديدة لكافة تطبيقات مشاهدة الفيديو إلا أن يوتيوب يقتصر ميزة صورة في صورة والتشغيل في الخلفية على مشتركي برنامج يوتيوب المميز المدفوع.