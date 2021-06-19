موتورولا تُطلق هاتفاً بمواصفات جيدة وسعر اقتصادي

أزاحت شركة موتورولا الأمريكية الستار عن هاتفٍ جديد بمواصفات مميزة وسعر رخيص، أطلقت عليه Moto G30.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Snapdragon 662، ومعالج رسوميات Adreno 610، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية هذا الجهاز بشاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض 720*1600 بيكسل، وتردد 90 هرتز، وستضم الشاشة كاميرا أمامية تدعم 13 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للزيادة من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 20 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 180 يورو.

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