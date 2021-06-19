خنزير بريّ يثير الذعر بين ركاب ميترو في هونغ كونغ

تفاجأ ركاب ميترو في هونغ كونغ بتسلل خنزير بري لداخل الميترو، حيث نجح الخنزير في تجاوز حواجز التذاكر الموجودة في محطة كوراي باي للمترو قبل أن ينجح بالصعود لأحد القطارات.

وشهدت مواقع الإنترنت انتشار مقطع فيديو، يظهر فيه أحد العاملين في الميترو وهو يحاول الإمساك بالحيوان بواسطة قطعة قماش زرقاء، وسط ذهول الركاب.

وعند توقف القطار نزل الخنزير وصعد على متن قطار آخر، الأمر الذي دفع السلطات لتحويل مسار القطار إلى مخزن للقطارات، حيث استطاع عناصر من إدارة الزراعة الإمساك بالحيوان، وقاموا بإخراجه من المحطة، وأطلقوا سراحه في البرية.

يُذكر أنّ سكان هونغ كونغ اعتادوا على مقاطع الفيديو للخنازير البرية وهي تجري بالقرب من السيارات، وتسير على الطرقات وتعبر الشواطئ المزدحمة.

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