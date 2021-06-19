رحيل أشهر “” في تاريخ السينما المصرية

فقد الوسط الفني المصري الفنان سيد مصطفى، الذي رحل عن عالمنا عن عمرٍ يناهز 65 عاماً.

ونعى منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل، الذي يُعد أشهر كومبارس في تاريخ السينما المصرية، حيث نشر صورةً له على حسابه الرسمي في “فيس بوك” وعلّق عليها بالقول: الدوام لله.

وأشار مكرم إلى أنّ الفنان المولود عام 1955، سيُدفن في مقابر أسرته بعد تشييع جنازته من مسجد السيدة عائشة.

يُذكر أنّ الفنان الراحل قدّم خلال مسيرته الفنية أكثر من 500 عمل في مجال السينما والدراما، دون أن ينال فرصةً للعب دور البطولة في أي منها، ومن أبرز أعماله فرصة تانية، الإرهاب والكباب، العميل رقم 13، الشيطانة التي أحبتني، إكس لارج، وغيرها من الأفلام.

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