هواوي تُطلق حاسوباً بمواصفات خارقة

كشفت شركة هواوي الصينية عن حاسوب جديد بمواصفات خارقة، أطلقت عليه Huawei MateBook D15.

وسيعمل هذا الجهاز بمعالج intel i3-10110U، ومعالج رسوميات Intel UHD 620، ونظام تشغيل ويندوز.

وزودت الشركة الصينية حاسوبها الجديد بشاشة من نوع IPS LCD مقاس 15.6 بوصة ودقة عرض 1920*1080 بيكسل، وجودة عرض FHD.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب بسعة 256 غيغا بايت قابلة للزيادة من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما بالنسبة للذاكرة العشوائية فستصل سعتها حتى 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الحاسوب على بطارية بقوة 42 واط تجعله يعمل لمدة عدّة ساعات، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات، ومستشعر للبصمات موجود على زر الطاقة.

الجدير بالذكر أنّ هواوي ستطرح الحاسوب الجديد في الأسواق العالمية يوم 26 يونيو الجاري، بسعر يصل إلى 558 دولارا أمريكيا.

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