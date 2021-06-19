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الجسمي يُحقق نجاحاً جديداً بأغنية “فوق”

تم النشر منذُ 58 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي على قناته الرسمية في يوتيوب، وعلى جميع الإذاعات العربية والخليجية، والمتاجر الإلكترونية أغنيةً جديدةً حملت اسم فوق.

وعمد الفنان الإماراتي لتلحين الأغنية التي كتبها أحمد الصانع بنفسه، وبرؤية حديثة ومتطورة، فاختار مقام الكورد في المقدمة والتوزيع المتجدد، الأمر الذي جعل الأغنية بلحنٍ متفرد جميل لم يسبقه إليه أحد.

وحظيت الأغنية بإعجاب عشاق الجسمي، الذين تفاعلوا معها بشكلٍ إيجابي، وعبّروا عن سعادتهم بكلماتها وألحانها، وبالإحساس الرائع الذي أضفاه صوت الجسمي عليها.

يُذكر أنّ الفنان الإمارات عرف نجاحاً كبيراً بالأغاني التي أطلقها خلال الفترة الماضية، والتي حصدت ملايين المشاهدات على يوتيوب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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