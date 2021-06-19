ساعة يابانية جديدة تحمل اسم لعبة تماغشوي الشهيرة

كشفت شركة باندي اليابانية عن ساعة ذكية جديدة، أطلقت عليها اسم اللعبة اليابانية الشهيرة تماغشوي.

وقالت الشركة اليابانية إنّها ستُطلق الساعة تكريماً للعبة الشهيرة، التي تحتفل باليوبيل الفضي لإصدارها.

وأشارت باندي إلى أنّها ستطلق الجديدة يوم 23 نوفمبر القادم وبـ6 تصاميم، وبشكل يشابه إلى حدّ ما شكل اللعبة التي أطلقت عام 1996.

وستضم الساعة الجديدة مكبرات صوتية مدمجة، ميكروفون يتفاعل مع صوت الحيوان الأليف، بالإضافة إلى شاشة باللمس تساعد صاحبها على مداعبة تماغشوي.

بالإضافة إلى ذلك ستحتوي هذه الساعة على مكان مخصص لإضافة كرات TamaSam، والذي يسمح بإضافة حيوانات غريبة.

يُذكر أنّ لعبة تماغشواي الشهيرة تقوم على العناية بالحيوان الأليف الرقمي، ومتابعته في كافة مراحل حياته، وذلك من خلال إطعامه ورعايته كي لا يموت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية