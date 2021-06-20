أهم وأفضل تطبيقات اندرويد خفيفة “لايت” للهواتف الضعيفة – تطبيقات صديقة للبطارية

هل أصبحت تواجه مؤخراً مشكلة نفاذ شحن بطارية هاتفك الأندرويد بين كل حين والأخر؟ أو أن ذاكرة هاتفك أصبحت تمتلئ بسرعة دون سبب واضح؟ حسناً ربما السبب يكمن في كونك تستخدم التطبيقات الغير مناسبة. نعم، ربما وأنك سمعت من قبل عن وجود تطبيقات اندرويد خفيفة والتي نسميها بتطبيقات “لايت” ولكن هل تستخدمها؟

تطبيقات اندرويد الخفيفة مثل Facebook Lite و Twitter Lite و YouTube Go هي عبارة عن إصدارات خفيفة من التطبيقات الأساسية وتقوم الشركات بتطويرها من أجل الهواتف الضعيفة والقديمة والتي تحتوي على مواصفات فنية متواضعة أو التي تواجه مشاكل في سرعة الإنترنت أو عدم استقرار الاتصال. ولكن هذا ليس كل شيء.

بجانب ميزة السرعة والواجهة الرسومية الخفيفة، فهذه التطبيقات تستهلك سعات شحن قليلة من طاقة البطارية، وتستهلك موارد هاردوير أقل من ذاكرة الرامات، وتستهلك نسب أقل من سعة البيانات سواء كنت متصل عبر الواي فاي أو باقة الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك فهذه التطبيقات تتطلب مساحة تخزينية أقل كثيراً من المساحة التي تتطلبها الإصدارات الأساسية من نفس التطبيقات.

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وفي نفس الوقت هي تحتوي على جميع الأدوات التي قد تحتاج لها تماماً مثل التطبيقات الأساسية. بمعنى أخر أنت لن تفتقد التطبيقات الأساسية في حالة قررت الاعتماد على التطبيقات الخفيفة Lite. ولذلك في هذا التقرير جمعنا لكم أهم وأفضل تطبيقات اندرويد خفيفة تستحق التثبيت على هواتفكم. وسوف نحاول ترتيبهم طبقاً للأهمية.

1- Facebook Lite

تطبيق فيسبوك لايت هو بالضبط نفس التطبيق الأساسي، يحتوي على واجهة رسومية خفيفة وحجمه صغير جداً لا يتعدى 10 ميجابايت ويقدم نفس التجربة التي يمكنك الحصول عليها من تطبيق فيسبوك الاساسي. التطبيق سريع جداً وسهل الاستخدام ويدعم جميع الشبكات الخلوية الحديثة والقديمة بما فيها 2G و 3G ويدعم الوضع المظلم وسوف تشعر وكأنك بالضبط على تطبيق الفيسبوك الأساسي ولكن مع استهلاك أقل لسعة الشحن وذاكرة الرامات.

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2- Messenger Lite

الوسيلة المثالية التي نستخدمها بشكل يومي من أجل التواصل مع زملاء العمل والأصدقاء تأتي لنا أيضاً على هيئة إصدار مُصغر بحجم لا يتعدى 10 ميجابايت ولكنه يحتوي على جميع المزايا المتواجدة في تطبيق الماسنجر الاساسي.

يتيح لك التطبيق معرفة الأشخاص النشيطين والأشخاص الغير متواجدين ويسمح لك بإرسال رسائل فردية أو في مجموعات وإجراء مكالمات صوتية وفيديو ويمكنك الاعتماد عليه في إرسال الصور والملصقات والرموز التعبيرية وبالتأكيد يسمح لك بالتواصل مع أي شخص يستخدم تطبيق فيسبوك أو فيسبوك لايت. يعمل بشكل رائع على الهواتف القديمة ويعمل جيداً حتى في حالة اتصال الإنترنت الضعيف.

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3- Twitter Lite

تويتر لايت هو تطبيق رائع وسهل الاستخدام وبديل مثالي لتطبيق تويتر الأساسي خاصة وأن تطبيق تويتر الأساسي يشتهر بالتهامه سعة الشحن سريعاً تماماً مثل الفيسبوك. ولكن تعالوا بنا لنرى بأنفسنا ما الذي يمكننا فعله على النسخة المُصغرة من تطبيق تويتر. أولاً يمكنك الحصول على جميع الأخبار في المخطط الزمني بشكل طبيعي جداً.

سوف تحصل على أحدث الأخبار السياسية والرياضية وأخبار الفن والموسيقى وتنبؤات الطقس وكل ذلك من خلال استهلاك سعة شحن أقل ونسبة أقل من بيانات الباقة. حجم التطبيق لا يتعدى 3 ميجابايت ويعمل على جميع الشبكات الخلوية القديمة بما فيها 2G و 3G. ولذلك إذا كنت من محبي موقع التغريدات العالمي وتفضل قضاء وقتك عليه فهذا الإصدار هو الأفضل لك بكل تأكيد.

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4- Google Go

أغلبنا لا يفضل الاعتماد على متصفح جوجل كروم سواء على الهاتف أو الكمبيوتر بسبب التهامه لموارد الجهاز بشكل مبالغ فيه، ولكن المشكلة أننا نفتقد المزايا الرائعة التي يوفرها هذا المتصفح. لحسن الحظ أن هناك إصدار من متصفح جوجل كروم خفيف جداً وبمساحة صغيرة لا تتعدى 7 ميجابايت ولكنه أسرع من جوجل كروم بنسبة 40% ويقوم بعمل رائع على جميع الهواتف الضعيفة.

تأكد أنك لن تشعر بأي اختلاف بينه وبين الإصدار الأساسي. ستحصل على نتائج بحث جوجل بشكل طبيعي ويحتوي على عناصر التحكم الصوتي التي تتيح لك القدرة على البحث على الإنترنت من خلال الأوامر الصوتية. تطبيق رائع ولا غنى عنه لأي هاتف أندرويد. وفوق كل هذا التطبيق لن يلتهم باقة الإنترنت مثلما يفعل تطبيق جوجل كروم.

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5- YouTube Go

من منا لا يستخدم تطبيق يوتيوب كل يوم. في الواقع هو أحد أبرز الأسباب في نفاذ سعة الشحن وباقة الإنترنت على هواتفنا. ولذلك يأتي الإصدار الخفيف منه تحت اسم YouTube Go ويسمح لك بمشاهدة مقاطع الفيديو عبر الإنترنت أو تنزيلها على هاتفك لمشاهدتها لاحقاً في وضع الأوفلاين.

يتيح لك القدرة على إرسال مقاطع الفيديو إلى أصدقائك عبر البلوتوث ويسمح لك بمعاينة الفيديو قبل التنزيل ومستخدم من قِبل الملايين في جميع دول العالم لكونه تطبيق سريع وخفيف ويعرض لك جميع قنواتك المفضلة وكأنك بالضبط على تطبيق يوتيوب الاساسي. فإذا كنت تمتلك هاتف ضعيف أو تواجه مشاكل في استقرار الإنترنت على شبكتك المنزلية، فتأكد أن تطبيق YouTube Go هو أحد أفضل تطبيقات اندرويد الخفيفة التي تستحق التجربة والاستخدام.

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6- Gmail Go

الغرض الأساسي من بريد جيميل الصغير هو أن يستهلك نسب أقل من البيانات وسعة الشحن، ولكن سوف تحصل على جميع الإشعارات والمرفقات ودعم تعدد الحسابات بشكل طبيعي جداً كما لو كنت تستخدم بريد جيميل الاساسي. التطبيق سريع جداً وحجمه صغير ويقوم بتصنيف الرسائل الواردة حسب أهميتها سواء كانت رسائل البريد الاجتماعية أو الرسائل الترويجية ويعمل على حظر البريد العشوائي بشكل تلقائي. باختصار شديد التطبيق على أعلى درجات الذكاء والكفاءة ولن يجعلك تحتاج لبريد جيميل الأساسي على الإطلاق.

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7- Spotify Lite

التطبيق رائع من أجل تشغيل الأغاني على هاتفك وحجمه لا يتعدى 10 ميجابايت، ومع ذلك هناك نقطة ضعف وحيدة وهي عدم القدرة على تنزيل الأغاني من أجل تشغيلها في وضع عدم الاتصال بالإنترنت “أوفلاين”. ولكنه يتيح لك القدرة على رؤية نسبة البيانات التي تستهلكها مع إمكانية ضبط الحد الأقصى من سعة البيانات ويحتوي على قوائم مُعدة مُسبقاً ويعمل على جميع هواتف الأندرويد ولن تواجه مشكلة في تشغيل الأغاني حتى إذا كان اتصال الإنترنت لديك بطيء.

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8- Opera Mini

هل تريد متصفح آمن وسريع ولا يتسبب في استنزاف بطارية هاتفك بسرعة؟ إذن ينبغي ألا تبحث في أي مكان بعيداً عن Opera Mini. هذا المتصفح هو فخر شركة أوبرا والذي يتمتع بشعبية واسعة بين جميع المستخدمين. لحسن الحظ أن النسخة Mini توفر لك جميع الأدوات التي قد تحتاج لها، بدءاً من أداة حظر الإعلانات المزعجة، مروراً بالقدرة على تنزيل المحتوى ووضع القراءة في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، وحتى وضع التصفح الخاص. بالإضافة إلى ذلك فهو يحتوي على مُشغل وسائط من أجل تشغيل مقاطع الفيديو أو تنزيلها على هاتفك.

السعر : مجاني