كل المزايا الجديدة في تطبيق الملاحظات على iOS 15 و iPadOS 15

تطبيقات الملاحظات Notes هو أحد أكثر التطبيقات استخداماً على الايفون والايباد من أجل ذلك قامت ابل بإضافة العديد من المزايا المهمة الجديدة إليه في تحديث iOS 15 و iPadOS 15 وسوف نستعرضها معاً في هذا المقال.

إضافة الوسوم إلى الملاحظات

هذه إحدى أهم المزايا الجديدة في تطببق الملاحظات Notes على تحديث iOS 15 و iPadOS 15 باستخدام تلك الميزة يمكن إضافة وسوم Tags/hashtags لكل ملاحظة تقوم بإدخالها مما يسهل عليك عملية ترتيب وتصنيف الملاحظات وسهولة الوصول إليها.

يمكن أيضاً إضافة الوسوم إلى أي مجلد جديد تقوم بإنشائه داخل التطبيق، هذه الميزة كانت موجودة في تطبيقات ملاحظات أخرى وقد قررت ابل الاستعانة بها في تطبيقها.

عند الضغط على أي وسم أو مجموعة من الوسوم سوف تظهر لك جميع الملاحظات التي تحتوي على الوسم. أيضاً يمكن للتطبيق إنشاء مجلد ذكي بطريقة تلقائية لجمع الملاحظات التي تحمل نفس الوسم فيه.

مشاركة الملاحظات مع الآخرين

مع تطبيق الملاحظات في تحديث iOS 15 و iPadOS 15 سوف تتمكن من مشاركة الملاحظات مع مستخدمين آخرين إما لعرض الملاحظات أو عرضها مع إمكانية التعديل عليها.

سوف يظهر لك التطبيق أيضاً سجل النشاط والتعديلات التي قام بها المستخدمون الآخرون، عند الضغط على اسم أحد المستخدمين سوف يظهر ما قام بإضافته وتعديله مظللاً داخل الملاحظة.

بالإمكان أيضاً عمل ذِكر Mention لأي من المستخدمين الذين تشارك معهم الملاحظة ويقومون بالتعديل وسوف يتم تنبيهم بذلك.

مزايا إضافية للايباد مع تحديث iPadOS 15

المزايا السابقة سوف تتوفر على الايفون والايباد معاً إلا أن ابل قامت بإضافة المزيد من المزايا الحصرية لأجهزة الايباد ونذكر منها:

الملاحظات السريعة Quick Notes : وهي تتيح إمكانية تسجيل الملاحظات بشكل سريع عبر خاصية الملاحظات السريعة Quick Notes. تدعم الملاحظات السريعة إضافة الكتابة النصية والكتابة بخط اليد وإضافة الروابط والوسوم وسحب وإفلات الصور وغيرها.يتم حفظ الملاحظات السريعة إلى تطبيق الملاحظات الأساسي. يمكن البدء بإنشاء ملاحظة سريعة بالسحب من أسفل اليمين إلى منتصف الشاشة.