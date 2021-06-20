رئيس أبل التنفيذي: نظام أندرويد مليء بالفايروسات ولن نسمح ل-iOS أن يكون مثله

الحرب بين نظاميّ أندرويد وiOS هي بعمر النظامين تقريبًا! منذ أكثر من عشر سنوات ومستخدمي كل نظام من النظامين يحاولون إثبات أن نظامهم أفضل، وبالرغم من اختلاف توجهات أبل وقوقل واختلاف طرقهم في العمل، إلا أن النظامين قد حققا نجاح واضح للعيان، لكن ها هو رئيس أبل التنفيذي، تيم كوك، يصرح بتصريحات هجومية ومثيرة للتساؤل حول نظام أندرويد.

أمان نظام أندرويد مقارنةً بأمان نظام iOS

واحدة من أهم مميزات نظام أندرويد التي لم يشعر بها مستخدمي iOS أبدًا هي الحرية في التعامل مع نظام التشغيل ومع هاتفك الذكي، ويمكننا اختصار هذه الحرية في عملية الـSide-Load، وهي ببساطة عملية تنصيب التطبيقات بحرية دون الحاجة لتحميلها من متجر التطبيقات الرسمي!

تحدّث تيم كوك عن هذا الأمر في لقاء مع برنامج Brut America، وهنا ذكر أن هواتف آيفون لو تضم هذه الخاصية لكانت خصوصيتها وأمانها تدمرت منذ سنوات! وعليه، هاجم تيم كوك عملية تحميل التطبيقات من المتاجر الخارجية بشدة.

ذكر السيّد كوك أن نظام أندرويد معرض بنسبة 47 مرة أكثر من نظام iOS للإصابة بفيروس أو مالوير! وهذا بسبب سهولة تنصيب التطبيقات من مصادر مجهولة بالطبع، وللأسف لم يذكر كوك مصدر لكلامه هذا، وهو ما جعل مستخدمي أندرويد من ناحية أخرى يهاجمونه!

نظام iOS هو نظام مغلق كليةً، وهو فعلًا نظام آمن جدًا، نظرًا لأن مصدر التطبيقات الوحيد هو متجر App Store والذي يقوم الموظفين في أبل بمراجعة وفحص أي تطبيق أو لعبة قبل إدراجها عليه! لكن هذا لا يعني أن أندرويد غير آمن تمامًا كما لمح كوك، بل بالعكس، النظام يتيح لك الحرية لتحميل التطبيقات والبرامج، وأنت عليك أن تكون واعي بكيفية الاستفادة من هذه الميزة دون أن تضر نفسك!

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