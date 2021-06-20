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دب أسود يخرب أبواب المنازل ويقتحم السيارات لهذا السبب

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت بلدة ثورنتون الواقعة في ولاية سلسلة من عمليات التخريب لأبواب المنافذ والسيارات، حيث كان السكان المحليون يفاجؤون بالدمار الحاصل بممتلكاتهم دون أن يكتشفوا الفاعل.

وبعد تكرار هذه الحوادث قامت شرطة البلدة بتفريغ كاميرات المراقبة لتكشف اللغز، وتعرف هوية اللص الذي أثار القلق والرعب بين السكان.

وقالت الشرطة إنّ اللص لم يكن سوى دب أسود حاول اقتحام المنازل والسيارات بحثاً عن الطعام في داخلها.

ودعت السكان لتجنب ترك الأطعمة بالقرب من أبواب المنازل أو داخل السيارات لكي لا تجذب الدب إليها.

يذكر أنّ الشرطة أكدّت عدم خطورة الموقف، وقالت إنّ يخاف من الأصوات المرتفعة، وطلبت منهم إصدار هذه الأصوات عند رؤيته لكي يفر من البلدة ويعود للغابة.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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