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عابد فهد ينشر صورة من كواليس مسلسل سنوات الحب والرحيل

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شوق الفنان السوري عابد فهد متابعيه لمسلسله الجديد سنوات الحب والرحيل، وذلك بعدما نشر صورةً له بثياب جمال باشا السفاح على حسابه الرسمي في موقع إنستجرام، وعلّق النجم السوري على الصورة بالقول سنوات الحب والرحيل جمال باشا (السفاح).

وتفاعل عشاق النجم السوري مع الصورة، وقالوا إنّهم ينتظرون عرض المسلسل الذي يتناول حقبة مهمة من التاريخ، حيث سيروي فترة السفر برلك، وصدور فرمان الخدمة العسكرية الإلزامية الذي أصدره السلطان العثماني.

ويروي العمل قصة 4 شبان يلتحقون بالخدمة العسكرية، وسيتم تصوير معظم مشاهد المسلسل في مصر على أن يتم تصوير بعض المشاهد في سوريا ولبنان.

يذكر أنّ مسلسل سنوات الحب والحرب سيكون من إخراج الليث حجو الذي عوّض المخرج الراحل حاتم علي الذي كان يستعد لتصوير المسلسل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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