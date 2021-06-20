محمد عساف يطلق أغنية جديدة من ألبوم قصص عن فلسطين

واصل النجم الفلسطيني محمد عساف طرح أغاني ألبومه الجديد قصص عن فلسطين، حيث أطلقت أغنيةً جديدةً على قناته الرسمية في موقع يوتيوب حملت اسم ليّا وليّا.

وحظيت الأغنية الجديدة بمشاهدات كبيرة فور طرحها، حيث تفاعل معها عشاق النجم الفلسطيني، الذين عبروا عن إعجابهم بكلماتها وألحانها، وبوفاء محمد عساف للقضية الفلسطينية.

وقال محمد عساف في تغريدة نشرها في حسابه الرسمي في موقع تويتر إنّ الأغنية الجديدة تروي قصة الجفرا والدحية وليّا ليّا، وأكدّ بأنّها قصة من قصص التراث والشعب الصامد في وجه المحتل الذي يحاول طمس هويته.

وأغنية ليّا وليّا من كلمات سامي عفانة، وألحان محمد المدلل، وتوزيع محمد خيرة، ماسترينج محمود عمار.

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