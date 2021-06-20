الحمام الساخن يساعد على فقدان الوزن

أظهرت دراسة قامت بها جامعة لوبورو وجود فوائد كبيرة لحمام الماء، وأكدّ الباحثون المشاركون فيها دوره في إنقاص الوزن.

وقال خبير التغذية الروسي مايكل موسلي والذي يعد من الباحثين المشاركين في الدراسة إنّ عينة الدراسة استلقوا لمدة ساعة كاملة في حوض استحمام مجهز بأجهزة لقياس عدد السعرات الحرارية المحروقة، وأظهرت النتائج بأنّهم خسروا 240 سعرة حرارية خلال هذه الساعة.

وأكدّ العالم الروسي بأنّ هذه الطريقة ساهمت في زيادة نسبة استهلاك الطاقة بنسبة 80%، وبرر الأمر بالتأثير الفعال بروتينات الصدمة التي تتشكل عند تعرض الخلايا لدرجات حرارة أعلى من الطبيعي لفترة وجيزة.

وأشار الباحث لأنّ المستويات المرتفعة من هذه البروتينات تساعد في التحكم بنسبة السكر في الدم وإنتاج الأنسولين على المدى الطويل.

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