يوتيوب يدعم نظام صورة داخل صورة لمستخدمي نظام أي أو إس

أطلقت شركة يوتيوب الأمريكية ميزة صورة داخل صورة لمستخدمي نظام أي أو إس، حيث أصبح بإمكان مستخدمين هذا النظام مشاهدة الفيديوهات عبر اليوتيوب وتصفح تطبيقات أخرى.

وقالت الشركة إنّ مستخدمي نظام أي أو إس سيكونون قادرين على تنشيط ميزة صورة داخل صورة من خلال تشغيل الفيديو، ثم سحب الشاشة للعودة للشاشة الرئيسية، ليظهر الفيديو فى نافذة في صغيرة.

وأشارت إمكانية تحريك المستخدم للشاشة الصغيرة المخصصة لليوتيوب، ووضعها في المكان المناسب من الشاشة، بالإضافة لإمكانية التحكم في حجم شاشة العرض وتكبيرها وتصغيرها حسب رغبته.

وأكدّت الميزة الجديدة ستكون متاحة لمستخدمي خدمة يوتيوب بريمر على نظامي أي أو إس وأندرويد.

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