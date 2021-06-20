لينوفو تطلق شاشة مكتبية بمواصفات مميزة

كشفت شركة لينوفو الصينية عن شاشةٍ جديدة مناسبة للأعمال المكتبية أطلقت عليها ThinkVision P34w-20.

وتأتي الشاشة الجديدة بلوحة قياس 34 بوصة ودقة عرض 3440*1440 بيكسل، وتغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 99%.

وتتميز الشاشة بنمط الاستجابة السريع الذي يصل إلى 4 و6 مللي ثانية مع معدل تنشيط صورة يصل إلى 60 هرتز، ودرجة سطوع 300 قنديلةم2.

و تحتوي الشاشة على عدّة منافذ أبرزها منفذ USB-C، منفذ USB-A، منفذ HDMI، ومنفذ DisplayPort.

وتتميز الشاشة بإمكانية استعمالها من قبل حاسوبين معاً في نفس اللحظة بفضل ميزة صورة في صورة الموجودة فيها، والتي تعمل على تقسيم الشاشة.

يذكر أنّ لينوفو لم تكشف عن سعر الشاشة التي ستطرحها في الأسواق العالمية خلال الربع الرابع من العام الجاري.

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