تسريبات تكشف مواصفات هاتف بوكو الجديد

كشفت التسريبات الواردة من شركة بوكو الصينية عن استعداد الشركة لطرح هاتف جديد بمواصفات مميزة ستطلق عليه Poco X3GT.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف الجديد بمعالج Media TekDimenstiy، ومعالج رسوميات Mail-G77 MC9، ونظام تشغيل Android 11.

وستزود الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة IPS LCD مقاس 6.6 بوصة ودقة عرض 2400*1080 بيكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 128 و256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل6 و8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة بسعر يصل إلى 300 يورو.

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