اكتشاف ثعبان طوله 8 أقدام ينزلق خارج منزل في لونغ آيلاند

وجدت إحدى سكان لونغ آيلاند ثعبانًا يبلغ طوله ثمانية أقدام ينزلق في ممر منزلها، وظننت في البداية أنه خرطوم نسيت أن تخفيه.

تعرضت فرانسيس هيوز لهذه الصدمة المخيفة خارج منزلها في Deer Park في حوالي الساعة التاسعة صباحًا ، وفقًا لشرطة مقاطعة سوفولك.

وقالت هيوز لـ News12: “شيء ما لفت انتباهي وظننت أنني وضعت الخرطوم بعيدًا لكنه لم يكن الخرطوم”.

اتصلت “هيوز” برقم 911 وبذل ضابطان جهدًا كبيرًا من أجل السيطرة على الثعبان ووضعه في سلة المهملات.

حدّدت الشرطة هذا الحيوان على أنه أفعى ضخمة، لكن خبراء الحيوانات يعتقدون أنه في الواقع ثعبان بورمي استنادًا إلى الصور .

وتعتبر الثعابين هاجسًا مفزعًا في لونغ آيلاند ومن غير القانوني امتلاكها كحيوانات أليفة في ولاية نيويورك.

وقال الأهالي إنهم قلقون على حيواناتهم الأليفة ، خوفًا من أن تصبح حيواناتهم فريسة إذا كانت هناك ثعابين أخرى طليقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية