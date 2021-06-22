العثور على سلحفاة عملاقة هاربة شرقي بريطانيا

انتهى المطاف بسلحفاة عملاقة، بطريقة ما، على بعد ميل من المنزل الذي كانت تعيش فيها، وكان لا بد من إعادتها في سيارة شرطة.

تعيش السلحفاة “تيتان”، الذي تزن حوالي 60 كجم ، في حديقة في سوفولك شرقي بريطانيا، داخل سياج يبلغ ارتفاعه ثلاثة أقدام.

ليس لدى مالك السلحفاة أي فكرة عن كيفية هروبها، ويعتقد أنه ربما يكون شخص ما قد ساعدها على ذلك.

استغرق الأمر ثلاثة ضباط شرطة لرفع “تيتان”، البالغة من العمر 35 عامًا، ويبلغ عرضها مترًا، بعد أن شوهدت في كيسجريف ، بالقرب من إبسويتش.

عندما اتصلوا هاتفياً بمالكها ريتشارد أستون ، كان بالخارج ولم تكن لديه أي فكرة عن أن سلحفاة السلكاتا الأفريقية الأليفة كانت تخوض مثل هذه الرحلة.

وقال أستون لـ”بي بي سي”: “لم يكن هناك ما يشير إلى كسر السياج، ولا يمكنها القفز فوقه لأن ارتفاعه ثلاثة أقدام”.

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