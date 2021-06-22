هواتف سامسونج القابلة للطي Galaxy Z Fold 3 و Z Flip 3 تدخل مرحلة الإنتاج الكمي

خلال الأيام الأولى من شهر يونيو بدأت سامسونج بالفعل في مرحلة الإنتاج الكمي لهواتفها الجديدة القابلة للطي Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 حيث أشارت بعض المصادر التقنية أنه يتم تصنيع من 50.000 إلى 70.000 هاتف من الهواتف القابلة للطي يومياً وحتى موعد الإطلاق المزعوم والذي سوف يتم تأكيده خلال أغسطس القادم.

وفقاً لبعض المصادر التقنية يبدو أن شركة سامسونج تخطط لبيع ما يصل إلى 7 مليون هاتف من الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي ومن المتوقع أن تبدأ عملية البيع المفتوح يوم 27 أغسطس القادم.

الصحفي الشهير المتخصص في الصحافة التكنولوجية Roland Quandt أكد على موقع تويتر التقرير المذكور أعلاه، وقد تبين في حديثه أن الشركة تصنع حالياً كل من Galaxy Watch 4 وسماعات الأذن اللاسلكية Buds Pro 2، بالإضافة إلى ذلك هناك الآلاف من هواتف Galaxy S21 Founder Edition التي تم إنتاجها بالفعل.

بعض المصادر الأجنبية الأخرى أكدت التقارير التي تم نشرها وقد أفادت بأن شركة سامسونج بدأت بالفعل في إرسال العينات الأولى من الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي إلى شركات النقل والتجارة المحلية الشريكة في كوريا الجنوبية مثل SK Telecom و KT Corporation و LG Uplus وتشير التقارير إلى أن شركات الاتصالات تقوم في الوقت الحالي باختبار الأجهزة الجديدة على شبكاتها الخاصة.

أفادت صحيفة The Dailyan التي يقع مقرها في كوريا الجنوبية إلى أن شركة سامسونج تخطط لبيع هاتف Galaxy Z Fold 3 مقابل 1.9 مليون وون كوري أي ما يعادل 1675$ دولار أمريكي تقريباً. بينما السعر المتوقع لهاتف Galaxy Z Flip 3 هو 1.3 مليون وون كوري أي ما يعادل 1145$ دولار أمريكي. يتبين من هذه المعلومات أن هناك انخفاض ملحوظ بالفعل في أسعار هواتف سامسونج القابلة للطي بنسبة بلغت 20%.

جدير بالذكر أن الشركة تؤمن جداً بالجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي وتؤكد من خلال العديد من المؤتمرات أن هذه الهواتف ستكون هي الهواتف الوحيدة في المستقبل القريب والتي سيفضل جميع المستخدمين اقتنائها عن أي هاتف عادي.